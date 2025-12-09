Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte nei pressi della fermata della metro Jonio a Roma. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti. L’allarme è scattato qualche ora dopo quando la studentessa si è recata in ospedale.

Intorno alle 3 di notte del 7 dicembre

L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte del 7 dicembre dal personale dell’ospedale Pertini. Sul posto i carabinieri che hanno avviato indagini per fare piena luce sulla vicenda.

La studentessa di 23 anni ha raccontato di essere stata bloccata in strada, nei pressi della fermata della metro Jonio da due uomini, e abusata da un terzo. Avrebbe descritto gli aggressori come cittadini nordafricani che si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso indagini per fare piena luce sull’accaduto. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza di zona.