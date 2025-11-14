Prima la violenta lite all’interno della camera di un b&b della Capitale e poi il volo di circa dodici metri dal balcone al terzo piano di una palazzina nel quartiere Monteverde.

Leonardo Fiorini, 27enne originario di Sora

E’ morto sul colpo Leonardo Fiorini, 27enne originario di Sora che lavorava come tecnico al ministero della Difesa. Una morte in cui, secondo gli inquirenti, ci sarebbero responsabilità da parte dell’amico che era con lui giovedì sera.

I carabinieri hanno arrestato il 25enne David Stojanivic, nato ad Anzio e commesso in un negozio di abbigliamento. E’ accusato di omicidio e si trova ora ai domiciliari in attesa di ulteriori accertamenti.

Su di lui sono stati disposti gli esami tossicologici per stabilire cosa avesse assunto ieri sera. I prelievi verranno effettuati anche sul corpo della vittima nell’ambito dell’autopsia.

L’obiettivo della Procura è fare piena luce su cosa è accaduto in quella stanza che la vittima aveva prenotato per qualche giorno. All’interno della camera è stata trovata una modica quantità di hashish, ma il sospetto è che i due amici abbiano assunto altre droghe e alcol.

Roma, precipita dal terzo piano del B&b. Collega commesso sospettato di omicidio: “Si è buttato”, si difende (foto Ansa-Blitzquotidiano)L’allarme è scattato giovedì sera intorno alle 23 quando alcuni condomini, dopo aver sentito urla e forti rumori provenire dalla stanza del b&b, hanno notato i due ragazzi venire alle mani sul balcone.

Leonardo era seminudo quando è stato soccorso nel cortile. Stojanivic, sentito dal pm di turno esterno, avrebbe detto di aver tentato di fermare l’amico che, dopo aver assunto droga, voleva lanciarsi dal balcone.

Una ricostruzione messa però in dubbio dal racconto di alcuni testimoni che sosterrebbero, al contrario, che avrebbe finto di intervenire solo dopo aver notato persone affacciate alle finestre.

E ora i carabinieri sono al lavoro per ricostruire quello che è accaduto nella stanza del b&b, messa a soqquadro durante la lite, e ricostruire le ultime ore dei due ragazzi. Entrambi residenti a Isola del Liri, in provincia di Frosinone, e fidanzati ma giovedì sera le loro ragazze non erano presenti al momento della tragedia.

Al vaglio degli investigatori anche i cellulari dei due amici per poter ricostruire se ci fossero state di recente delle incomprensioni.

Sul posto, dopo la segnalazione al Nue 112, sono arrivati i carabinieri della Compagnia San Pietro e gli specialisti del Nucleo investigativo che hanno effettuato al lungo i rilievi per isolare elementi utili a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Leonardo