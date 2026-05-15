La scorsa notte, sulla città di Ryazan, in Russia, un imponente attacco di droni ucraini ha causato diverse esplosioni e un vasto incendio nell’area della raffineria di petrolio. Nell’attacco sono stati colpiti anche due edifici residenziali. Il governatore della regione Pavel Malkov, attraverso il suo canale Telegram, ha confermato la morte di tre civili. Secondo quanto dichiarato da Malkov, inoltre, sarebbero almeno 12 le persone rimaste ferite, tra cui bambini. Secondo il canale televisivo indipendente russo Astra, che ha pubblicato le foto e i video che mostrano un incendio di vaste proporzioni e dense colonne di fumo, l’attacco ha danneggiato la raffineria di Ryazan che appartiene alla più grande compagnia petrolifera russa, la Rosneft, con una capacità di lavorazione di 17 milioni di tonnellate di petrolio greggio all’anno.