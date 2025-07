Venerdì 18 luglio, un ragazzo di 23 anni è stato aggredito all’interno del centro commerciale Roma est. Il 23enne, che ha lavorato come commesso in un negozio di abbigliamento del centro commerciale fino al 30 giugno, era tornato per prendere la carta dei buoni pasto. Mentre aspettava l’arrivo del responsabile è stato raggiunto da tre individui. “Mi hanno aggredito in tre: due sono addetti alla sicurezza del centro commerciale, l’altro non lo conoscevo”, ha raccontato il ragazzo nella denuncia presentata dalla sua legale al commissariato di Polizia di Porta Pia.

L’aggressione

Secondo quanto ricostruito nella denuncia presentata dal ragazzo, uno dei tre, un quarantenne, gli urlato “fr..di m…”, poi lo ha afferrato per il collo gridando ripetutamente “ti soffoco, ti soffoco”, mentre gli altri due partecipavano all’aggressione. Il ragazzo ha cercato di divincolarsi. A quel punto sono intervenuti tre ex colleghi, che hanno cercato di aiutarlo senza alcun successo. Uno degli aggressori ha poi suggerito: “Portiamolo nello stanzino senza telecamere”.

Il ragazzo si è spaventato e si è aggrappato a un tavolo, mentre gli aggressori lo hanno afferrato per i piedi mettendolo a testa in giù. Il ragazzo ha poi provato disperatamente a effettuare una videoripresa con il cellulare, ma il telefono si è bloccato ed è partita la chiamata di emergenza al 112. Dopo pochi minuti è arrivata la polizia sul luogo dell’aggressione. Gli agenti hanno identificato gli aggressori e chiamato un’ambulanza per il ragazzo: cinque giorni di prognosi al Policlinico Casilino per aggressione con contusioni ed ecchimosi multiple.

I motivi dell’aggressione restano ancora ignoti, ma si sospetta che siano legati all’orientamento sessuale del ragazzo. “Abbiamo già sporto denuncia, agiremo anche in sede civile nei confronti dei datori di lavoro degli aggressori. Resta il rammarico del fatto che gli insulti omofobi che hanno accompagnato l’aggressione non potranno essere puniti con una specifica aggravante perché non esiste”, ha dichiarato la legale del giovane.