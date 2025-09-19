“È finito un incubo”, ha dichiarato il trentenne romeno scarcerato dal carcere di Pordenone dopo quasi un mese di detenzione ingiusta. Ad attenderlo fuori c’erano la moglie, le figlie e l’avvocato Stefano De Rosa, che hanno condiviso con lui il sollievo di un momento tanto atteso. La sua vicenda ha assunto i contorni di un vero e proprio “processo kafkiano”: un errore di identificazione lo aveva portato in cella per una condanna che non gli apparteneva. L’uomo, dipendente con vita stabile nella città romena di Iasi, ha subito annunciato di voler chiedere un risarcimento per ingiusta detenzione.

L’arresto e l’errore giudiziario

Tutto ha avuto inizio il 24 agosto, durante le vacanze che aveva programmato a Caorle, con l’intento di trascorrere qualche giorno al mare con la famiglia. La vacanza si è trasformata in tragedia quando i carabinieri si sono presentati per arrestarlo. Il suo nome era associato a una sentenza definitiva del 2020 per furto aggravato in provincia di Pistoia. In realtà, il responsabile era un altro cittadino romeno con precedenti penali, ma l’errore non era mai stato corretto. Ne era scaturito un processo in contumacia che aveva portato a una condanna a due anni, ingiustamente attribuita a lui.

La difesa e la liberazione

Determinante è stato l’intervento dell’avvocato De Rosa, che a fine agosto ha assunto la difesa. Recuperando fotosegnalamenti e impronte digitali, ha dimostrato senza dubbi l’errore di identificazione. Dopo varie istanze alla procura di Pordenone, al giudice di Pistoia e infine alla Corte d’appello di Genova, competente per le revisioni toscane, è arrivata la sospensione della pena e quindi la scarcerazione. La revisione del processo resta ancora da definire, ma la sua vita può finalmente riprendere.