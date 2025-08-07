Lo scorso 9 luglio il suo cane ha azzannato una ragazza in zona Fiera di Roma e la padrona invece di soccorrerlo è fuggita via in macchina con l’animale, coprendo anche la targa per non essere rintracciata. Come si legge su Roma Today, la donna è stata comunque rintracciata dalla Polizia Locale di Roma Capitale. La ragazza aggredita ha riportato profonde ferite, con una prognosi di 35 giorni.

La responsabile, resasi irreperibile, è stata individuata mentre si trovava a passeggio con il suo cane, in un’area non molto distante dal luogo dell’aggressione. L’animale è stato preso in consegna e portato al canile. Per la padrona è scattata la denuncia per lesioni personali, omissione di soccorso, omessa custodia e malgoverno di animali con l’aggravante di essersi data alla fuga occultando la targa per evitare di essere identificata.