Una donna di 60 anni è stata arrestata dalla Polizia di Milano e dai Carabinieri di Pavia, coordinati dalla Procura di Milano, perché ritenuta responsabile di tre furti aggravati, commessi ai danni di altrettante gioiellerie lombarde, nel corso dei quali sono stati rubati preziosi per un valore di circa 130mila euro. La donna ha numerosi precedenti per furti e rapine in negozi e gioiellerie e attualmente si trova agli arresti domiciliari nel comune di Bollate (Milano).

I poliziotti della Squadra Mobile milanese hanno cominciato a indagare dopo i due furti subiti a Milano da una gioielleria in via Biondi il 6 novembre 2024 e da un’altra in via Pontaccio il 28 dicembre scorso. Tra i suoi furti ci sarebbero preziosi come 30 bracciali d’oro dal valore di oltre 110mila euro e un anello in oro e diamanti dal valore di 5mila euro. Le indagini hanno portato ad accertare come la donna entrasse nei negozi, instaurasse un rapporto di fiducia col personale che distraeva con un susseguirsi di richieste di visionare articoli. Poi arraffava i gioielli che le avevano mostrato sul bancone; li copriva con un foulard prima di metterli nella grande borsa che aveva con sé e se ne andava.