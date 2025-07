Ruba un cane e poi pretende dal proprietario del denaro per restituirglielo. L’episodio è accaduto a Soverato, in Calabria. Il responsabile, un trentacinquenne, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di furto e tentata estorsione.

L’uomo aveva sottratto l’animale a un ragazzo sul lungomare della cittadina, per poi fuggire via. Aveva poi contattato il padrone chiedendo 500 euro per la restituzione dell’animale. Le indagini dei carabinieri hanno portato nel giro di poche ore alla sua individuazione ed al suo arresto. Il ladro, su disposizione del Tribunale, è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico