Un episodio doloroso ha scosso il quartiere San Salvario di Torino: nei giorni scorsi è stato rubato il triciclo ortopedico di una bambina di otto anni con gravi difficoltà motorie. Il mezzo, dal telaio rosso e dal valore di circa 1.500 euro, rappresentava molto più di un semplice oggetto. Per la piccola era infatti uno strumento indispensabile per muoversi, vivere momenti di libertà e conquistare piccoli spazi di autonomia quotidiana.

Il padre, Simone Aversa, racconta l’amarezza con un appello accorato: “Buonasera a tutti, hanno rubato il triciclo ortopedico di mia figlia. È una bici speciale per bambini con disabilità, per noi è molto preziosa. Aiutateci a trovare questi miserabili”. La famiglia si è accorta del furto solo al rientro dalle vacanze, quando ha scoperto l’androne di casa vuoto.

L’appello alla città e la speranza di ritrovarlo

Il signor Aversa ha deciso di diffondere un messaggio pubblico per tentare di ritrovare il triciclo, confidando nella sensibilità e nella collaborazione dei cittadini. “A bordo di quel triciclo mia figlia vive i suoi momenti di grande libertà e autonomia. Siamo davvero amareggiati che qualcuno abbia potuto compiere un gesto simile”, ha dichiarato.

La famiglia chiede a chiunque abbia visto o sappia qualcosa di farsi avanti: ogni segnalazione può rivelarsi decisiva. Per fornire informazioni utili è disponibile il numero di telefono 335.7249281. L’auspicio è che il triciclo possa essere recuperato al più presto, restituendo alla bambina uno strumento fondamentale per la sua mobilità e per la sua serenità quotidiana.