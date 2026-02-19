Il 9 aprile 2024 un passeggero del volo Ryanair FR7124 aveva seminato il caos a bordo costringendo i piloti a deviare su Porto: il volo era partito da Dublino e sarebbe dovuto atterrare a Lanzarote, nell’arcipelago delle isole Canarie. A distanza di due anni il tribunale circondariale di Dublino ha stabilito che il passeggero molesto dovrà risarcire la compagnia con 15mila euro per le spese extra sostenute.

Aggressione in volo

Un portavoce di Ryanair ha poi dichiarato: “Questa sentenza conferma le gravi conseguenze per i passeggeri che tengono comportamenti inadeguati, comprese interdizioni di viaggio e multe, secondo la politica di tolleranza zero di Ryanair. Auspichiamo che questa decisione contribuisca a scoraggiare ulteriormente comportamenti irriverenti durante i voli, permettendo a passeggeri ed equipaggio di viaggiare senza dover affrontare tali comportamenti riprovevoli”.

Secondo quanto ricostruito, il passeggero avrebbe aggredito diversi passeggeri e il personale di bordo per motivi che non sono stati resi noti. Dopo quanto accaduto, la compagnia aveva subito comunicato alla stampa di aver chiesto 15mila euro di risarcimento danni per le spese che aveva dovuto sostenere: tra queste 7mila euro di pernottamento a Porto e 2500 per l’atterraggio, oltre naturalmente a quelle per il carburante extra e per altri costi accessori.