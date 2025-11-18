Sale sul bus e riconosce il suo molestatore, polizia lo identifica e denuncia
Sale sul bus e riconosce l’uomo che l’aveva molestata il giorno prima, lo scorso 14 novembre, sempre su un mezzo pubblico. La vittima, che stava percorrendo corso Milano, in provincia di Padova, ha chiesto l’intervento del 113 non appena ha visto il ragazzo, un 22enne pakistano richiedente asilo. Gli agenti della Sezione volanti sono intervenuti fermando il giovane, ricostruendo la dinamica dei fatti riportati dalla minorenne. L’uomo è stato identificato e denunciato ed è indagato per violenza sessuale.
La molestia sul bus
Il 22enne si era posizionato alle spalle della ragazza e, dopo averla stretta, l’aveva toccata più volte tentando un approccio non richiesto. La giovane era riuscita a scendere alla prima fermata utile, allontanandosi rapidamente. Per lui, il questore ha applicato un Daspo urbano che vieta per due anni l’accesso alle aree interne di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e del trasporto pubblico locale. L’Ufficio immigrazione ha avviato anche la segnalazione alla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale ai fini della valutazione dell’istanza presentata dal 22enne.