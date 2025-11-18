Sale sul bus e riconosce l’uomo che l’aveva molestata il giorno prima, lo scorso 14 novembre, sempre su un mezzo pubblico. La vittima, che stava percorrendo corso Milano, in provincia di Padova, ha chiesto l’intervento del 113 non appena ha visto il ragazzo, un 22enne pakistano richiedente asilo. Gli agenti della Sezione volanti sono intervenuti fermando il giovane, ricostruendo la dinamica dei fatti riportati dalla minorenne. L’uomo è stato identificato e denunciato ed è indagato per violenza sessuale.

La molestia sul bus