Alla caserma Oreste Salomone di Capua, in provincia di Caserta, otto giovani soldatesse volontarie hanno accusato dolori addominali e nausea dopo aver consumato la cena all’interno della mensa militare: un pasto a base di salsicce e patate. Le ragazze, impegnate nel percorso di formazione militare in vista del giuramento, hanno iniziato ad avvertire i primi sintomi poche ore dopo il pasto. Pare che lo stesso menù sia stato consumato senza alcuna conseguenza da centinaia di militari. Sono in corso le verifiche interne per accertare le cause del malessere, e non si esclude che le giovani soldatesse possano aver ingerito anche alimenti esterni alla caserma.

Tra disturbi passeggeri e intossicazioni alimentari

Per sette soldatesse si è trattato di un disturbo passeggero che alla fine si è risolto spontaneamente. Un’altra di loro, invece, è stata trasferita per accertamenti all’ospedale di Sessa Aurunca, dove i medici le hanno confermato una leggera intossicazione alimentare. Dopo alcune ore di osservazione, però, è stata dimessa ed è potuta rientrare in servizio in caserma.

Alla fine, la vicenda si è conclusa senza conseguenze significative, eppure quanto accaduto ha procurato non poca preoccupazione all’interno della struttura, dove comunque la formazione prosegue regolarmente. Tutte le volontarie coinvolte nello spiacevole episodio sono in buone condizioni di salute, quindi pronte a riprendere il programma di addestramento in attesa del giuramento ufficiale.