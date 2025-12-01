Un assalto a colpi di ruspa è stato compiuto intorno alle 4.30 di questa mattina ai danni dell’ufficio postale di via Battisti a San Ferdinando di Puglia dove i ladri hanno tentato di scardinare la cassaforte del bancomat.

Tre persone fuggite a mani vuote

Ad agire è stato un gruppo di almeno tre persone che però è dovuto fuggire a mani vuote per l’arrivo dei carabinieri, nonostante la banda si fosse organizzata chiudendo con un catenaccio il cancello d’ingresso della Caserma dei carabinieri per impedire l’uscita dei mezzi militari.

Si sono coperti la fuga, ma sono scapati a mani vuote. L’uso della ruspa contro il muro perimetrale ha provocato danni anche agli edifici adiacenti su cui sono in corso verifiche di stabilità.

L’allarme è stato dato al 112 da alcuni residenti della zona che hanno sentito i rumori. Sul posto sono intervenute le pattuglie in servizio esterno notturno sul territorio della compagnia carabinieri di Barletta, che sono riuscite a mettere in fuga i ladri.