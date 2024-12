Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a San Pietro a Maida, in provincia di Catanzaro. L’auto, a bordo della quale viaggiavano 5 giovani, è finita fuori strada in località Guarna. Il veicolo ha preso fuoco: in tre sono riusciti a uscire dall’abitacolo, salvandosi, mentre le due ragazze sono rimaste bloccate all’interno dell’auto. Sono intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, sanitari del 118 e le forze dell’ordine.