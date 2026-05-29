Ha cercato di aggredire con un coltello il professore di tecnologia durante l’orario di lezione, ma è stato fermato prima che potesse colpirlo. L’episodio è avvenuto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, e ha coinvolto uno studente di 11 anni.

La prima ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe portato con sé a scuola due piccoli coltelli e avrebbe tentato di colpire l’insegnante davanti ai compagni di classe. Prima del gesto, avrebbe anche indossato un casco integrale, presumibilmente per evitare di essere riconosciuto durante l’azione.

Sempre stando alle informazioni iniziali, l’undicenne avrebbe poi ripreso la scena con il telefono cellulare, trasmettendo una diretta video all’interno di un gruppo su Telegram. L’intervento tempestivo avrebbe impedito che il docente riportasse ferite. L’episodio è ora al centro degli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.