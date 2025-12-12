Nella tarda mattinata di giovedì, in un’autorimessa di via Giacomo Zanella a Milano, si è sfiorata una tragedia quando un uomo di 84 anni, per una manovra errata mentre usciva dal garage, ha sfondato il muretto vetrato del primo piano, rimanendo sospeso nel vuoto per alcuni minuti a circa otto metri d’altezza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, con tre mezzi provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di piazzale Cuoco. I soccorritori hanno estratto l’anziano dall’auto, trovandolo in forte stato di choc, e hanno immediatamente messo in sicurezza l’area. Secondo i vigili del fuoco, pochi centimetri in più avrebbero potuto far precipitare la vettura, con conseguenze molto più gravi. L’uomo è stato infine affidato al personale del 118 e trasferito al Policlinico per gli accertamenti necessari.