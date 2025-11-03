Una notte drammatica si è consumata lungo la superstrada SS77, nel tratto che conduce al casello dell’A14, dove ha perso la vita Gianluca Ausanio, 48 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a Civitanova Marche. L’uomo, molto conosciuto in città, stava viaggiando in direzione mare a bordo della sua moto Bmw quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e lo ha sbalzato sull’asfalto, provocandogli gravi traumi, soprattutto alla testa. Pochi secondi dopo, due auto sopraggiunte non sono riuscite a evitarlo, investendolo in rapida successione. Entrambi i conducenti, sotto shock, si sono fermati immediatamente per prestare soccorso e hanno allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, la Polizia Stradale di Civitanova e i Vigili del Fuoco, ma per Ausanio non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La salma è stata trasferita all’obitorio cittadino, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre l’autopsia per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, forse per l’asfalto bagnato o un improvviso squilibrio, finendo così al centro della carreggiata proprio mentre sopraggiungevano le due vetture. La Polizia Stradale sta eseguendo tutti i rilievi necessari per determinare con precisione le responsabilità e la sequenza degli eventi.