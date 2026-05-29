Avrebbe tirato i capelli ai bambini dell’asilo in cui lavorava, arrivando a mettere uno di loro su uno scaffale per impedirgli di uscire dall’aula. Queste sono alcune delle accuse a carico di una maestra di scuola dell’infanzia che andrà processo, in tribunale ad Avezzano (L’Aquila), per il reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina in danno di bambini di età tra 4 e 5 anni. La Procura di Avezzano, si legge nell’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, ha chiuso le indagini ed emesso decreto per la citazione diretta a giudizio per l’udienza predibattimentale.

Il magistrato, nella richiesta di processo, fa riferimento a una decina di casi di maltrattamento. Davanti al giudice monocratico, l’avvocato ha chiesto per la sua assistita la messa alla prova, che è stata accolta. La prossima udienza è prevista a novembre. Dalle indagini sono emersi presunti comportamenti aggressivi della maestra 49enne, per esempio quando bloccava i piccoli sul banco dopo pranzo, con tono di voce minaccioso e aggressivo. In molti bambini, secondo l’accusa, il comportamento della donna ha generato pericolose lesioni psicofisiche. Alcuni genitori si sono costituiti parte civile nel processo tramite l’avvocato Paolo Frani. Per la difesa la maestra era convinta di agire per il bene dei piccoli.