Durante la cerimonia di premiazione dei Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica, Sofia Krainska, stella ucraina della disciplina classificatasi al secondo posto, ha scelto di coprire occhi e orecchie in segno di protesta contro l’inno russo. A mostrarlo un video pubblicato dalla Federazione russa di ginnastica, che documenta la consegna delle medaglie avvenuta a Varna, in Bulgaria. La ginnasta ha voluto esprimere così il proprio dissenso contro la guerra mossa da Mosca a Kiev, mentre sul gradino più alto del podio veniva incoronata campionessa Yana Zaikina, atleta russa che ha conquistato la medaglia d’oro.