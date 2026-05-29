Ginnasta ucraina copre occhi e orecchie durante l’inno russo per protesta
Durante la cerimonia di premiazione dei Campionati Europei Juniores di ginnastica ritmica, Sofia Krainska, stella ucraina della disciplina classificatasi al secondo posto, ha scelto di coprire occhi e orecchie in segno di protesta contro l’inno russo. A mostrarlo un video pubblicato dalla Federazione russa di ginnastica, che documenta la consegna delle medaglie avvenuta a Varna, in Bulgaria. La ginnasta ha voluto esprimere così il proprio dissenso contro la guerra mossa da Mosca a Kiev, mentre sul gradino più alto del podio veniva incoronata campionessa Yana Zaikina, atleta russa che ha conquistato la medaglia d’oro.