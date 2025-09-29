Un grave episodio di violenza si è verificato alla fermata Lepanto della metropolitana di Roma. Un uomo di 47 anni, originario di Napoli, è stato denunciato per aver molestato una giovane passeggera. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe approfittato della folla presente sulle scale di uscita della stazione per scattare con il proprio smartphone una fotografia sotto la gonna di una ragazza di 21 anni, residente a Roma. La vittima, accortasi immediatamente del gesto, non è rimasta in silenzio e ha reagito con coraggio tentando di bloccarlo. Ne è nato un inseguimento che ha attirato l’attenzione dei presenti e si è concluso in maniera violenta.

La reazione della vittima e l’intervento dei carabinieri

Nel tentativo di sottrarsi alla giovane che lo rincorreva, l’uomo ha reagito con brutalità: ha spinto la ragazza facendola cadere a terra e l’ha colpita con alcuni calci. La 21enne è rimasta ferita, riportando contusioni e lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, ed è stata accompagnata in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri, che hanno fermato il 47enne e lo hanno denunciato per lesioni personali e molestie.