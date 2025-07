Con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, diventa operativo l’obbligo dell’Alcolock, il dispositivo anti-alcol da installare a proprie spese sui veicoli di chi ha riportato una condanna penale per guida in stato di ebbrezza. Il sistema, simile a un etilometro, impedisce l’accensione del motore se chi si mette al volante non risulta completamente sobrio. L’avvio dell’auto, infatti, sarà possibile solo dopo aver soffiato nel dispositivo con esito “alcol zero”.

L’obbligo arriva proprio nei giorni più critici per la sicurezza stradale, in coincidenza con il maxi-esodo estivo, e rappresenta una stretta significativa per chi ha messo in pericolo la vita altrui alla guida. Dopo il periodo di sospensione della patente, sarà il prefetto a disporre l’obbligo dell’Alcolock sul documento di guida: per due anni se il tasso alcolemico accertato era tra 0,8 e 1,5 g/l, e per tre anni se era superiore a 1,5 g/l.

Costi, controlli e sanzioni

Il dispositivo dovrà essere installato su tutti i veicoli utilizzati dalla persona sanzionata — comprese auto private, autobus e autocarri — con costi che variano tra 1.500 e 2.000 euro, interamente a carico del conducente. Inoltre, l’Alcolock dovrà essere tarato ogni anno, per garantire affidabilità e accuratezza.

“Il veicolo del conducente su cui è installato l’alcolock obbligherà chiunque vi salga e che debba guidarlo a soffiare nel dispositivo con esito ‘alcol zero’ per avviare il motore”, ha ricordato Giordano Biserni, presidente dell’Asaps (Associazione sostenitori e amici della polizia stradale). Questo vale anche nei casi in cui il veicolo sia condiviso all’interno di un nucleo familiare.

Per evitare abusi e comportamenti scorretti, sono previste sanzioni severe: chi cercherà di eludere il sistema facendolo attivare da un’altra persona o manometterà i sigilli rischia multe superiori ai 600 euro e ulteriori sanzioni sulla patente. L’elenco degli installatori autorizzati e dei veicoli compatibili sarà disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.