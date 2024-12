Un uomo di 43 anni è stato investito e ucciso dopo essere sceso dalla sua auto in autostrada. Tutto, raccontano le cronache, è accaduto domenica sera lungo l’A21 poco prima dell’uscita per Manerbio, in provincia di Brescia.

Le prime notizie

La vittima si chiama Roberto Bertanza ed è originario di Offlaga. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua auto, una Lancia Ypsilon, quando, intorno alle 20, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro un guardrail della A21, a soli due chilometri dall’uscita di Manerbio. Dopo l’incidente, l’uomo è sceso dall’auto per posizionare la segnaletica di emergenza, ma proprio in quei momenti è stato travolto e investito da due vetture. Per lui non c’è stato nulla da fare. Non hanno riportato conseguenze, invece, i conducenti delle due auto coinvolte. Secondo alcuni testimoni, la Lancia Ypsilon era in mezzo alla carreggiata con le quattro frecce. Ma le indagini per ricostruire l’esatta dinamica sono ancora in corso.