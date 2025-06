La notizia del giorno è il botta e risposta tra Stati Uniti e Russia. O meglio: tra Donald Trump e la Russia. “Russia e Ucraina – ha detto il presidente statunitense – sono come due bambini che discutono nel parco, meglio lasciarli litigare ancora per un po’”. Non si è fatta attendere la replica da Mosca. “Per noi – ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov – questa è una questione esistenziale, è una questione dei nostri interessi nazionali, una questione della nostra sicurezza, del nostro futuro e del futuro dei nostri figli, il futuro del nostro Paese”. In Italia intanto si continua a battibeccare sul referendum. “Sono contraria a tutti i questi” ha detto la premier, Giorgia Meloni. “La Meloni spera nel fallimento. È una vergogna” ha replicato la segretaria dem, Elly Schlein.

Poi la cronaca: il killer delle escort aggredito in carcere da un parente di Ana Maria Andrei, la madre e il figlio ritrovati morti a Savigliano e l’omicidio-suicidio di Castelvetrano. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che gironzolava con una targa modificata con lo scotch.

La Borsa di Milano torna sui massimi, la migliore in Europa

Trump: “Musk è impazzito”. La replica: “Il suo nome nei file di Epstein”. Cronaca di una rissa fra super-ego

Meloni sul referendum: “Sono contraria a tutti i quesiti. Mi asterrò perché è un diritto”

Le voci dal palazzo, Salvini: “Referendum? In pochi andranno a votare”. Vannacci: “Farò tutto il possibile per farlo fallire”. Schlein: “Le Meloni spera nel fallimento. È una vergogna”. Landini: “La crisi della democrazia e del lavoro sono collegate”

Il killer delle escort aggredito in carcere, un parente di Ana Maria Andrei gli ha tirato sul volto dell’olio bollente

Madre e figlio trovati senza vita in casa a Savigliano. Il gas aperto, si sono dati la morte insieme

Uccide la moglie e si suicida in casa, aveva annunciato il tutto in un sms ad un amico

La storia dell’uomo che ha portato a processo le chat (rubate) alla moglie e ora rischia fino a 10 anni

La denuncia: “Mio fratello non parla perché è disabile, e ora la pratica per la cittadinanza è stata rinviata”

Il genio del giorno, l’uomo che circolava con una targa modificata con lo scotch