Nella notte tra il 7 e l’8 marzo a Torvaianica, sul litorale di Pomezia, un uomo è sceso in strada per protestare contro le urla e gli schiamazzi sotto casa provocati da un gruppo di persone in evidente stato di ebbrezza. Secondo quanto ricostruito, dopo uno scambio acceso di parole la situazione sarebbe degenerata presto in una rissa. Durante la colluttazione, il 35enne avrebbe morso alla mano un uomo di origini straniere, provocandogli una grave ferita. Con il morso, infatti, gli avrebbe staccato parte dell’anulare della mano sinistra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torvaianica con il supporto dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pomezia. La vittima, invece, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni non sono gravi e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, hanno fermato e denunciato il presunto aggressore, accusato di lesioni personali aggravate.