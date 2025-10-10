Quando un matrimonio si trasforma in una apocalisse. Apocalisse nel senso letterale di rivelazione finale: un trentenne di origini marocchine aveva pensato bene di sposarsi a Verdello, paesone della bergamasca, pensava di sistemarsi, è finita che nessuno sa più dove si sia andato a nascondere.

Il parcheggio in divieto di sosta in Municipio

Il giorno del matrimonio con una ragazza munita di cittadinanza italiana è giunto in auto in Municipio. Peccato che ha parcheggiato dove non poteva attirando l’attenzione dei vigili e beccandosi una multa.

L’auto intanto è stata segnalata: brutto affare se una polizza assicurativa non l’hai mai stipulata. Peggio se nemmeno la patente l’hai mai conseguita. E così, passando davanti al lettore targhe di una pattuglia di servizio è cascato tutto l’altarino.

Quando gli chiedono la patente lui sul momento gli dà uno straccio di fotocopia: auto confiscata e 5mila euro di sanzione. A questo punto il trentenne è in un mare di guai, una questione da codice penale per cui meglio sparire. Nemmeno la novella sposa sa dove si trovi. Si sospetta un matrimonio di convenienza per prendere la cittadinanza a sua volta.