Un operaio di 30 anni di un’azienda di logistica è morto schiacciato dal muletto con cui stava operando. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella giornata di oggi, martedì 26 maggio, nella zona industriale di Catania.

Sul posto per i rilievi e le indagini della polizia, con personale delle Volanti della Questura, e personale del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Azienda sanitaria provinciale. L’area dell’incidente è stata sequestrata dalla Procura di Catania che, con l’aggiunto Fabio Scavone e la sostituta Valentina Antonucci, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto l’autopsia.