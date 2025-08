Schiaffi, pugni, spintoni, urla e minacce: un vero incubo quotidiano per anziani e disabili ospitati in due comunità alloggio di Pachino, in provincia di Siracusa. I carabinieri della Compagnia di Noto, insieme ai militari del NAS di Ragusa, hanno eseguito 16 misure cautelari – tra cui 12 arresti – nei confronti di operatori e responsabili delle strutture, accusati a vario titolo di gravi maltrattamenti nei confronti degli ospiti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno portato alla luce una serie di condotte vessatorie e violente ai danni di almeno venti degenti, tutti soggetti fragili affetti da disabilità psichiche o in condizioni di grave vulnerabilità.

Secondo quanto ricostruito, gli operatori si sarebbero resi responsabili di ripetute aggressioni fisiche e verbali: schiaffi, insulti, urla, umiliazioni e perfino minacce. I comportamenti, sistematici e diffusi, avrebbero causato un forte stato di ansia, paura e frustrazione nei degenti, alcuni dei quali totalmente incapaci di difendersi o chiedere aiuto.

Le indagini e le intercettazioni

Tutto è partito da alcune segnalazioni fatte da cittadini preoccupati, che hanno raccontato ai carabinieri di Noto la situazione disumana vissuta all’interno di una delle strutture. I racconti denunciavano condizioni igieniche precarie, carenze nell’assistenza sanitaria e comportamenti violenti da parte del personale. Sulla base di queste denunce, la Procura ha avviato un’indagine approfondita, supportata da intercettazioni telefoniche e ambientali.

Le registrazioni audio e video hanno confermato le violenze e permesso di scoprire che anche un’altra struttura, riconducibile allo stesso gruppo di gestione, era teatro di maltrattamenti. Non solo operatori semplici, ma anche responsabili delle comunità erano coinvolti direttamente o conniventi con quanto accadeva. Ora le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.