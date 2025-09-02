La moto su cui viaggiavano, una Kawasaki bianca, è finita contro un guard-rail e per loro non c’è stato nulla da fare. Così sono morti Antonio Mazzola, 27 anni, e Domenico Schiavo, 22. L’incidente è avvenuto a Palermo la scorsa notte intorno alle 3. I due si trovavano nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione di Catania. Sul posto sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia, che hanno chiuso per alcune ore anche strada.

La moto è stata trovata distante dai corpi delle due vittime. Una di loro, Antonio, aveva appena festeggiato il suo 27esimo compleanno. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l’Arena. Mentre Domenico lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.