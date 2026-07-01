Quello di luglio sarà un altro mese di fuoco per chi viaggia. Sono infatti attesi diversi scioperi che riguarderanno i mezzi pubblici, il trasporto aereo e quello ferroviario. Nello specifico quella del 5 luglio, con il maxi-sciopero del comparto aereo, sarà senza dubbio la giornata più critica del mese. Vediamo nel dettaglio il calendario degli scioperi di luglio, con diverse proteste che potrebbero creare non pochi disagi ai viaggiatori che hanno deciso di partire per le vacanze.

Luglio 2026: il calendario degli scioperi

Il 2 luglio è in programma lo stop del trasporto merci di 8 ore (dalle 3:31 alle 11:29) indetto in Lombardia da Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Orsa ferrovie. Come detto, il 5 luglio, invece, sono previsti scioperi aerei da nord a sud: si tratta di uno sciopero di 24 ore del personale Enav dell’aeroporto di Milano Malpensa, di uno sciopero di 24 ore nazionale del personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’handling, sia aderenti sia non aderenti ad Assohandlers, e di uno sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante EasyJet. A questi si aggiungono poi lo sciopero di 8 ore del personale Adr Security degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, dalle 10 alle 18; lo sciopero di 4 ore del personale Enav di Malpensa, dalle 13 alle 17; lo sciopero di 4 ore del personale FedEx di Malpensa, dalle 14 alle 18; lo sciopero di 4 ore del personale Asc Handling dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, dalle 14 alle 18. Il 5 luglio è previsto anche uno sciopero di 24 ore del personale di Autolinee Toscane nel bacino di Firenze.

Il 6 luglio sono previsti scioperi dei mezzi pubblici a Catania, con lo stop di 24 ore del personale Amts (sindacati Osp Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Osp Orsa Tpl), e a Prato, con lo sciopero dei mezzi di 4 ore del personale Autolinee Toscana, dalle 18:30 alle 22:30. Sindacato Rsa Faisa-Cisal. Nella giornata successiva, invece, è previsto a Palermo lo sciopero dei treni di 8 ore dalle 9:00 alle 17:00, indetto Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Slm-Fast-Confsal.

Il 9 luglio è in programma uno sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, dalle 3 del 9 luglio alle 2 del 10 luglio. In Puglia, invece, Osr Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero generale del trasporto pubblico locale per l’intero turno di servizio. Il 10 luglio è in programma lo stop del trasporto merci nazionale indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil per quanto riguarda la società Captrain: 8 ore dalle 16:01 alle 23:59.

A seguire, l’11 luglio si terrà lo sciopero di 24 ore del personale Amat di Palermo, mentre per il 15 luglio, per l’intero turno di lavoro, quasi tutte le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero nel settore degli appalti ferroviari per la società Elior per la divisione ristorazione di Trenitalia. Cobas, invece, aggiunge lo sciopero della logistica. Il 20 luglio è una giornata di scioperi a Latina, con lo stop del trasporto pubblico locale di 24 ore per la società Csc Mobilità, e a Firenze, con uno sciopero di 4 ore (dalle 19:00 alle 23:00) per Autolinee Toscane.

Il 21 luglio incrocerà le braccia per 24 ore il personale di Alha e Mle-Bcube all’aeroporto di Milano Malpensa. Lo sciopero è stato indetto da Ost Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato. Per la giornata del 23 luglio, invece, è in programma lo sciopero del trasporto merci su rotaia di 24 ore, dalle 21:00 del 23 luglio alle 20:59, a livello nazionale. Infine, per alcune aziende ferroviarie regionali e locali è previsto anche lo stop del trasporto pubblico per l’intera giornata di venerdì 24 luglio.