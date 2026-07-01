Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull’immigrazione.

Il presidente, però, incassa il via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura ‘woke’.

Lo ius soli “è un male per il Paese”, ha tuonato un frustrato Trump sul suo social Truth. Lodando la Cina di Xi Jinping per non avere il diritto di cittadinanza per nascita, il presidente ha esortato il Congresso, a maggioranza repubblicana, ad agire e approvare una legge che vieti lo ius soli.

Violato il 14° emendamento

“Non è necessario alcun emendamento costituzionale. Il Congresso dovrebbe iniziare oggi stesso a lavorare per” abolire una “pratica costosa e ingiusta per il nostro Paese. Avranno il mio pieno e totale sostegno”, ha aggiunto.

È improbabile che i repubblicani a Capitol Hill si imbarchino in una battaglia di tale portata a pochi mesi dalle elezioni, considerato che molti conservatori sono favorevoli al riconoscimento del diritto di cittadinanza per nascita.

Se dovessero decidere di esaudire il desiderio del presidente, i repubblicani dovrebbero attendere l’esito delle midterm e sperare di mantenere ancora la maggioranza prima di valutare qualsiasi iniziativa.

Ma anche in quel caso, il dossier rischia di essere talmente scivoloso da complicare la corsa alla Casa Bianca del 2028: la maggior parte degli americani, infatti, è favorevole allo ius soli, e difficilmente gli aspiranti presidenti si sbilanceranno in favore di un’iniziativa particolarmente controversa.

“La cittadinanza è il diritto di avere diritti”

“La cittadinanza, allora come oggi, rappresentava il diritto di avere diritti: quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica. Il 14mo emendamento estese tale promessa a ogni persona nata libera in questa terra. Noi oggi manteniamo quella promessa”, ha detto il presidente della Corte Suprema John Roberts leggendo la decisione dei saggi che ribadisce un principio sancito nella Costituzione nel 1868.

L’Alta Corte si è spaccata sullo ius soli, rivelando crepe sul fronte conservatore. A votare con i giudici liberal è stata Amy Coney Barrett, nominata da Donald Trump.

Brett Kavanaugh si è invece dissociato dalla maggioranza (5 a 4) nel ritenere che l’ordine esecutivo di Trump per l’abolizione dello ius soli violasse il 14mo emendamento, ma si è unito alla maggioranza (6 a 3) nel concludere che l’ordine firmato dal presidente fosse in violazione della legge federale.

Contrari alla decisione sono stati i giudici Samuel Alito, Clarence Thomas e Neil Gorsuch. “Questa è una delle decisioni più importanti e, a mio avviso, la Corte ha commesso un grave errore”, ha scritto Alito.

“Turisti della nascita”

“Secondo l’interpretazione odierna, il 14mo Emendamento conferisce la cittadinanza praticamente a chiunque nasca in questo paese, compresi i figli dei cosiddetti ‘turisti della nascita’”, ha aggiunto facendo riferimento alla teoria cavalcata da Trump.

Il presidente e molti Maga da mesi puntano infatti il dito contro il turismo per acquisire la cittadinanza. Lo ha fatto anche lo speaker della Camera, Mike Johnson, stretto alleato di Trump, criticando la “molto deludente” Corte Suprema e uno ius soli “abusato da un turismo ad hoc”.

Dopo avergli regalato più poteri e la quasi totale immunità, la Corte ha così bocciato Trump su uno dei pilastri della sua presidenza, toccando quel tema dell’immigrazione che tanto sta a cuore al presidente.

Per il commander-in-chief, il colpo brucia quanto la bocciatura dei saggi sui dazi che ha fatto vacillare la politica economica della Casa Bianca. Trump aveva dimostrato quanto per lui fosse importante abolire lo ius soli presenziando all’audizione davanti ai saggi sulle argomentazioni a favore e contro il diritto alla cittadinanza per nascita.

JD Vance: “Non finisce qui”

Una mossa per fare pressione che, però, non ha raggiunto il suo obiettivo. I giudici sono infatti apparsi fin da subito scettici di fronte all’ordine esecutivo con cui Trump aboliva la cittadinanza ai figli di genitori presenti illegalmente nel paese o ai titolari di visti temporanei. La decisione ora chiude il caso, anche se Trump non perde la speranza di trovare una via alternativa.

Il vicepresidente JD Vance ha assicurato che la battaglia allo ius soli “è tutt’altro che conclusa”. Intervenendo su Fox News, ha dichiarato che l’amministrazione Trump sta valutando come “chiudere quella scappatoia”, sostenendo al contempo che sia stata proprio la Corte a creare il problema.