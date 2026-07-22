La settimana dal 21 al 27 luglio si preannuncia complicata per milioni di viaggiatori a causa di una serie di scioperi nazionali che interesseranno il settore dei trasporti. Le agitazioni coinvolgeranno compagnie aeree, trasporto pubblico locale, ferrovie e collegamenti marittimi, con possibili ritardi, cancellazioni e disagi in diverse città italiane.

Le prime proteste riguarderanno il comparto aereo. Il personale di EasyJet aderirà a uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato. Restano comunque garantiti i voli nelle fasce protette previste dalla normativa, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

Nella stessa giornata sono previste astensioni dal lavoro anche negli aeroporti di Milano Malpensa, Lamezia Terme, Napoli, Salerno, Palermo, Olbia e Alghero, coinvolgendo il personale di terra e della logistica. In caso di cancellazione del volo, i passeggeri potranno richiedere il rimborso del biglietto oppure la riprotezione su un altro collegamento, se disponibile.

Stop anche a bus e trasporto pubblico in diverse città

Lo sciopero interesserà anche il trasporto pubblico locale. A Genova il personale Amt si fermerà per quattro ore, dalle 11.30 alle 15.30, mentre a Prato e Firenze saranno coinvolti i dipendenti di Autolinee Toscane con orari differenti. A Latina, invece, il personale di Csc Mobilità incrocerà le braccia per l’intera giornata.

Nei giorni successivi sono previste ulteriori agitazioni. Sabato 25 luglio si fermeranno i lavoratori di Arst nelle province sarde di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lunedì 27 luglio sarà invece interessato il trasporto pubblico di Savona, con uno stop programmato dalle 10.15 alle 14.15.

Venerdì sciopero dei treni, proteste anche nel trasporto marittimo

La giornata più delicata per chi viaggia in treno sarà quella di venerdì 24 luglio. Lo sciopero coinvolgerà il personale del gruppo Fs Italiane, con un’agitazione che prenderà il via alle 21 di giovedì 23 luglio per concludersi alle 21 del giorno successivo. Alla protesta aderiranno anche alcune sigle sindacali del settore ferroviario e del trasporto merci, mentre non saranno interessati i lavoratori di Italo.

Sempre il 24 luglio sono previsti scioperi anche a Salerno, dove si fermerà il personale di Sita Sud, a Bari con Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici e nelle Marche, dove il trasporto pubblico locale subirà uno stop di quattro ore.

Anche il settore marittimo sarà interessato dalle mobilitazioni. Tra il 22 e il 23 luglio il personale di Grandi Navi Veloci sciopererà per 24 ore, mentre il 28 luglio toccherà ai dipendenti di Toremar in Toscana. Chi ha in programma uno spostamento nei prossimi giorni è invitato a verificare gli aggiornamenti delle compagnie e a controllare eventuali variazioni prima della partenza.