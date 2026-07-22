Era riuscito a vivere in Francia per sette anni per evitare una condanna definitiva, ma il ritorno in Italia per trascorrere le vacanze in Salento si è trasformato in un arresto. Un uomo di 47 anni, ricercato sulla base di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pesaro nel dicembre 2020, è stato individuato dagli agenti del commissariato di Gallipoli all’interno di una struttura ricettiva della zona.

Il latitante era arrivato da poche ore in Italia, dopo essere atterrato all’aeroporto di Brindisi. A permettere la sua identificazione sono stati i controlli informatizzati collegati alla registrazione presso l’alloggio dove aveva deciso di soggiornare. L’inserimento delle sue generalità ha fatto scattare il sistema di allerta della Questura, consentendo alla Polizia di intervenire rapidamente.

Condanna per furto aggravato: ora sconterà la pena a Lecce

Gli agenti hanno raggiunto la struttura ricettiva e hanno bloccato il 47enne prima che potesse allontanarsi. L’uomo dovrà ora scontare la pena residua presso la casa circondariale Borgo San Nicola di Lecce.

Il provvedimento di arresto riguarda una condanna a sei mesi di reclusione per furto aggravato. Il reato era stato commesso mentre il 47enne si trovava già detenuto nel carcere di Pesaro per un’altra vicenda giudiziaria.

Dopo sette anni trascorsi in Francia per sottrarsi alla giustizia italiana, il suo tentativo di rientrare senza essere scoperto è durato soltanto poche ore. Quella che doveva essere una vacanza nel Salento si è conclusa con il trasferimento in carcere.