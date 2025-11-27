Il 28 novembre l’Italia affronta una vasta ondata di scioperi che coinvolge settori strategici come trasporti, scuola e informazione. Le ragioni della protesta variano: l’Usb organizza manifestazioni in diverse città contro la manovra di Bilancio, mentre i giornalisti incrociano le braccia per denunciare il mancato rinnovo del contratto nazionale di categoria.

Si prospetta quindi una giornata complessa, caratterizzata da interruzioni significative e servizi ridotti, con ricadute dirette su pendolari, viaggiatori e lettori. La mobilitazione, articolata su più fronti, punta a richiamare l’attenzione del governo su temi economici e occupazionali ritenuti urgenti dalle varie sigle sindacali.

Treni e aerei tra cancellazioni e fasce garantite

Il settore dei trasporti è quello che subirà le conseguenze più immediate. Per il gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord lo stop scatterà dalle 21 del 27 novembre alle 21 del 28 novembre, con cancellazioni e variazioni, mantenendo però le fasce di garanzia dei treni regionali: 6-9 e 18-21. Aderisce anche il personale Italo.

Disagi previsti anche negli aeroporti: Enac conferma che resteranno operativi i voli programmati nelle fasce 7-10 e 18-21, oltre ai charter autorizzati, ai collegamenti essenziali con le isole e ai voli già in corso all’inizio dello sciopero. Garantiti anche gli arrivi internazionali entro trenta minuti dall’avvio dell’astensione e tutti i voli intercontinentali in partenza e in arrivo.

Metro, bus e tram: città a rischio stop

Lo sciopero coinvolge anche il trasporto pubblico locale in numerose città tra cui Roma, Napoli e Firenze, con l’adesione di Usb Lavoro Privato, Cub, Sgb e Cobas. Le corse saranno assicurate solo nelle fasce inizio servizio–8.29 e 17–19.59. A Roma la protesta riguarda l’intera rete Atac e diversi operatori in subaffidamento: molte linee non saranno garantite nelle ore centrali e nel tardo servizio, incluse quelle notturne. Possibili limitazioni anche per scale mobili, ascensori e montascale nelle stazioni aperte.

Milano, invece, non subirà disagi il 28 novembre, ma domenica 30 è previsto uno sciopero di 4 ore proclamato da Confial, motivato da richieste legate a sicurezza, turnazioni e condizioni operative del personale.