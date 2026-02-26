Gli ultimi giorni di febbraio si prospettano particolarmente complicati per il trasporto pubblico e per i passeggeri. Giovedì 26 febbraio, infatti, sciopera il settore del trasporto aereo, mentre venerdì 27 e sabato 28 tocca al trasporto ferroviario. Si prevedono dunque diversi disagi per chi dovrà spostarsi internamente o uscire dal Paese. Vediamo nel dettaglio gli orari della mobilitazione e le fasce di garanzia.

Lo sciopero del trasporto aereo (26 febbraio)

Giovedì 26 febbraio è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore nel comparto aereo, proclamato da Cub Trasporti, che interesserà lavoratori delle compagnie, degli aeroporti e dei servizi di handling. Questo sciopero era previsto per il 16 febbraio, ma è stato spostato di dieci giorni per la precettazione imposta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha deciso di posticipare lo sciopero per non farlo coincidere con il periodo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’astensione dal lavoro è fissata dalle 00.00 alle 23.59 e potrebbe determinare cancellazioni e ritardi su voli nazionali e internazionali.

Dalle 00:01 alle 23:59 incrocia le braccia anche il personale di ITA Airways, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp. Lo stesso faranno anche i piloti e gli assistenti di volo di easyJet Airlines. Situazione analoga per Vueling, dove l’astensione è prevista in una fascia oraria più circoscritta, dalle 13 alle 17. “A seguito della proclamazione di azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia previste per la giornata di giovedì 26 febbraio della durata di 24 ore, ITA Airways si è vista costretta a cancellare circa il 55% del proprio operativo previsto per il 26 febbraio e alcuni voli nelle giornate del 25 e del 27 febbraio”, ha sottolineato la compagnia.

Sciopero dei treni (27-28 febbraio)

Il giorno successivo lo sciopero interesserà il trasporto ferroviario. Dalle 21.00 di venerdì 27 febbraio alle 20.59 di sabato 28 febbraio è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo Trenitalia, di Italo e di Trenord. Come di consueto, lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base, tra cui USB Lavoro Privato e SGB, che denunciano il mancato avanzamento delle trattative sui salari, sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza.

Come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, saranno garantite alcune fasce di tutela, in particolare nelle ore di maggiore affluenza pendolare. Sul sito di Trenitalia è disponibile la lista dei treni a media e lunga percorrenza garantiti anche durante lo sciopero. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper, sono assicurati i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.