La Polizia Nazionale spagnola ha avviato un’indagine per rintracciare un’opera di Pablo Picasso scomparsa misteriosamente nei giorni scorsi. Si tratta di “Naturaleza muerta con guitarra” (“Natura morta con chitarra”), un lavoro del 1919 appartenente a una collezione privata. L’allarme è stato lanciato dopo che il dipinto, che avrebbe dovuto far parte della mostra temporanea “Bodegón | La eternidad de lo inerte” inaugurata a Granada lo scorso 9 ottobre, non è mai arrivato a destinazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Ideal e confermato dall’agenzia ANSA, l’opera è stata realizzata con gouache e matita a mina di piombo su carta, e misura 12,7 x 9,8 centimetri. Il valore assicurativo stimato è di 600.000 euro, come riferito dall’agenzia di stampa Efe e da altri media iberici.

Il trasporto e la sparizione

Il quadro sarebbe dovuto essere trasportato insieme ad altre opere da Madrid a Granada tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, per poi essere esposto presso il centro culturale CajaGranada. Tuttavia, al momento del controllo, il personale della Fondazione CajaGranada si è accorto che “Naturaleza muerta con guitarra” mancava all’appello.

In un comunicato ufficiale, la Fondazione ha spiegato che la scoperta è avvenuta la mattina di lunedì 6 ottobre, durante le operazioni di apertura delle casse e di verifica del materiale ricevuto. “Le opere consegnate da una ditta di trasporti tre giorni prima, custodite da allora in videosorveglianza continua e senza che avvenisse alcun incidente nel corso del weekend, sono state spacchettate e sottoposte a una cernita dettagliata: all’appello mancava appunto ‘Naturaleza muerta con guitarra’”, si legge nella nota.

Le indagini in corso

Al momento, la Polizia spagnola non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato delle indagini, ma gli inquirenti stanno concentrando le ricerche sul trasporto tra Madrid e Granada, l’unico momento in cui l’opera non sarebbe stata sotto stretta sorveglianza. La Fondazione, dal canto suo, ha confermato di aver “denunciato la sparizione del quadro” e di collaborare con le autorità per chiarire ogni passaggio della catena logistica.