Momenti di tensione a Midtown, nel cuore di New York, dove un grattacielo di 37 piani è finito sotto osservazione per un possibile problema strutturale. Secondo il sindaco Zohran Mamdani, due colonne portanti dell’edificio avrebbero subito una deformazione e sarebbero state individuate crepe e cedimenti nei soffitti interni.

Dopo le prime verifiche che avevano evidenziato alcuni movimenti della struttura, gli spostamenti si sarebbero successivamente fermati, permettendo ai tecnici di intervenire con l’installazione di sostegni temporanei per aumentare la sicurezza.

L’area intorno all’edificio, situato nei pressi della 42ª Strada, è stata completamente isolata per consentire le operazioni di controllo. I vigili del fuoco stanno monitorando la situazione attraverso droni e sensori avanzati, mentre gli esperti valutano le condizioni della struttura.

Le autorità hanno escluso, al momento, un possibile crollo totale del grattacielo, ma resta il timore di un eventuale cedimento localizzato. La situazione ha provocato importanti disagi alla viabilità del centro di New York, con strade chiuse e traffico rallentato nell’area di Midtown.