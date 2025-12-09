Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 7 del mattino di oggi, 9 dicembre, sulla Sr464 a Maniago, in provincia di Pordenone. Un’auto si è scontrata frontalmente con una corriera della linea Atap sulla quale viaggiavano una quindicina di studenti e alcuni pendolari. Nell’impatto è morto sul colpo l’automobilista, mentre 5 o 6 ragazzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati all’ospedale di Pordenone con le ambulanze del Sores. Le condizioni dei giovani sono state classificate come codice verde, anche se alcuni risultano ancora sotto choc. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco e personale sanitario.

L’autista dell’autobus e le operazioni di soccorso

Più critiche sono invece le condizioni dell’autista del bus, rimasto incastrato tra le lamiere contorte del mezzo. I Vigili del fuoco hanno lavorato per circa due ore per liberarlo, operando in uno scenario molto complesso. Nonostante le difficoltà, l’uomo è rimasto sempre cosciente e vigile. Intorno alle 9 è stato stabilizzato a bordo di un’ambulanza presente sul posto e successivamente trasferito in elicottero all’ospedale di Udine per accertamenti e cure.

La dinamica dello scontro

Secondo una prima ricostruzione, la Volkswagen Passat coinvolta si sarebbe trovata impegnata in un sorpasso di un trattore quando ha impattato frontalmente contro la corriera che sopraggiungeva in senso opposto. Lo scontro è stato violentissimo e ha completamente distrutto l’autovettura. Tra le possibili cause, non viene esclusa la scarsa visibilità dovuta al sole basso sull’orizzonte.

I rilievi sono condotti dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Spilimbergo, con il supporto dei militari di Maniago e della Polizia Locale, mentre continuano le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco e dei sanitari del Sores.