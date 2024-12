In uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla variante Aurelia poco dopo l’ingresso di Viareggio sud, in direzione Massa Carrara, sono morte due persone: una donna di 39 anni originaria del Senegal residente a Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa, e la sua nipotina di 8 anni.

L’incidente è avvenuto la mattina di domenica 29 dicembre. Sulla stessa auto viaggiavano il marito 51enne della donna deceduta e le loro figlie di 6 e 9 anni, feriti e trasportati all’ospedale Versilia e a quello pisano di Cisanello. La famiglia senegalese era diretta a Bergamo da parenti e viaggiava su una Fiat Tipo nera.

Il conducente dell’altra auto coinvolta è un quarantenne di Viareggio, rimasto anche lui ferito. Sul posto i sanitari inviati dal 118, Polizia municipale e Vigili del fuoco. L’urto è avvenuto intorno alle 13 e la variante Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 15.30.