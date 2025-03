Una donna di 31 anni è morta la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. La donna era al volante di un’auto che si è scontrata frontalmente con un camion ed è morta sul colpo. Sull’incidente potrebbe avere influito la pioggia che in quel momento cadeva nella zona rendendo scivolosa la strada. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Secondo una prima ricostruzione, nell’impatto l’auto ha colpito la motrice del camion ed è rimasta incastrata sotto il mezzo. Per ore la provinciale è rimasta chiusa al traffico.