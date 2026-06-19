Incidente mortale sulla strada statale Pontina, al chilometro 73, nel territorio del Comune di Latina, dove ha perso la vita un uomo di mezza età di origine indiana. L’episodio si è verificato intorno alle 10 del mattino.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, l’uomo era alla guida di una Nissan Qashqai in direzione nord, con a bordo la compagna e il loro figlio appena nato, quando — per cause ancora in corso di accertamento — il veicolo avrebbe urtato una Suzuki Alto con tre anziani a bordo, coinvolgendo successivamente anche un carroattrezzi.

L’impatto è stato violentissimo: per il conducente della Nissan non c’è stato nulla da fare. La donna e il neonato sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza in due diversi ospedali di Roma a bordo di eliambulanze. In codice rosso anche i tre occupanti della Suzuki, mentre l’uomo alla guida del carroattrezzi è rimasto ferito in modo meno grave ed è stato comunque trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’automedica, le eliambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale Anas e diverse pattuglie della Polizia Stradale dei distaccamenti di Latina, Aprilia e Terracina. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e gestito la viabilità, rimasta bloccata fino alla rimozione dei tre veicoli coinvolti.