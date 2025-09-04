Un portale facilmente raggiungibile dai motori di ricerca, con migliaia di video rubati da oltre duemila telecamere di sorveglianza, è stato scoperto dalla società trevigiana Yarix, specializzata in cybersecurity del gruppo Var. Il sito, attivo almeno da dicembre 2024, offre gratuitamente brevi estratti e, a pagamento, consente di accedere alle videocamere compromesse. Le tariffe oscillano tra i 20 e i 575 dollari, con importi determinati dalla popolarità: alcuni filmati hanno superato le 20mila visualizzazioni. Le registrazioni provengono da diversi Paesi, tra cui Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Per l’Italia sarebbero stati individuati circa 150 video. I contenuti, organizzati per tag che filtrano luoghi, stanze e attività, riguardano soprattutto ambienti domestici, studi medici e centri estetici. Il dominio è registrato alle Isole Tonga, scelta che garantisce anonimato e minori vincoli legali. Secondo la sezione “About”, l’obiettivo dichiarato sarebbe attirare l’attenzione sulle falle di sicurezza che causano fughe di dati personali. Yarix ha segnalato la scoperta al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia e alla Polizia Postale, con cui collabora dal 2016, avviando ulteriori analisi sul portale.