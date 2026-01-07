“Ci scusi tanto signora”. Questa la frase che si è sentita rivolgere la proprietaria di una casa svaligiata dai ladri. Come si legge su La Nazione, il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi nella villetta di una coppia di commercianti del centro storico di Lucca, a San Concordio. I malviventi sono stati colti sul fatto dalla proprietaria nel tardo pomeriggio, dopo che avevano già arraffato oro e gioielli dai cassetti.

“Sul momento – ha raccontato il marito della donna– mia moglie ha pensato che fosse già tornata a casa nostra figlia, ma era strano perché l’abitazione era al buio. Qualche istante dopo ecco però spuntare la luce di una torcia. A quel punto sono apparse due figure, probabilmente giovani, con il volto coperto che impugnavano delle torce (…) Mia moglie gli ha chiesto sconcertata cosa stessero facendo lì e la loro reazione poteva essere anche violenta. Per fortuna i due ladri hanno pensato bene di scappare di corsa dalla porta rimasta aperta, non prima di averle rivolto una frase ironica”.