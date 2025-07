Hanno seguito le indicazioni del Gps e alla fine sono finiti con l’auto incastrata in una scalinata. Una disavventura capitata nel primo pomeriggio di sabato 26 luglio 2025 a 3 turisti brasiliani nel centro storico di Siena. Per sbloccare la vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti tra via San Martino e vicolo dell’Oro in soccorso dei turisti.

La squadra ha messo in sicurezza la macchina attraverso una fascia collegata al mezzo dei vigili del fuoco per evitare un ulteriore scivolamento e ha consentito di uscire dall’auto al conducente che stava mantenendo azionato il pedale del freno. Altre due persone che si trovavano a bordo sono uscite in autonomia. L’intervento è terminato con il recupero della macchina. Sul posto anche la polizia municipale che, per consentire il soccorso, ha temporaneamente chiuso al transito dei veicoli le vie vicine.