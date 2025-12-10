A Senigallia, in vista delle feste natalizie, qualcuno ha deciso di dare libero sfogo alla propria fantasia addobbando l’esterno del proprio appartamento con cinque palle colorate legate con un filo di luci. L’iniziativa, piuttosto insolita e altrettanto appariscente, ha scatenato le polemiche di un intero condominio.

Gli addobbi della discordia

Il 25 novembre uno degli inquilini aveva avvertito l’amministratore di condominio che avrebbe esposto luci e palle colorate fuori dalle proprie finestre in via Campo Boario. Pochi giorni dopo, però, i condomini si sono fatti sentire criticando duramente questo tipo di decorazioni, che a detta loro non rievocano per nulla lo spirito natalizio: “Sembrano più addobbi da compleanno che natalizi”, ha dichiarato qualcuno. Così il primo dicembre, tramite una mail dell’amministratore, l’autore di questa iniziativa è stato informato che i vicini contrariati avevano chiesto a gran voce la rimozione delle palle colorate.

A quanto pare, però, i proprietari dell’appartamento hanno deciso di lasciare le decorazioni al loro posto, per nulla intimoriti dalla minaccia di una possibile sanzione, anzi: facevano leva su quella comunicazione del 25 novembre con la quale si informava l’amministratore degli addobbi. La situazione è poi peggiorata nei giorni successivi, quando l’amministratore, sollecitato dai condomini, ha inviato una seconda richiesta ai proprietari allertandoli della possibilità di procedere per vie legali. Seconda comunicazione, secondo rifiuto. I proprietari, infatti, hanno dichiarato che le palle colorate non creano danni o problemi alla sicurezza, né tantomeno rischiano di compromettere il decoro del palazzo, facendo sapere a tutti che le toglieranno non appena le feste natalizie saranno concluse. Si attende dunque un Natale piuttosto movimentato.