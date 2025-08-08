Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina ai danni di due ragazze minorenni. Tutto è avvenuto a Sesto San Giovanni, Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe seguito una quindicenne e una sedicenne nell’ascensore del loro condominio. Una volta giunte a casa, approfittando dell’assenza temporanea dei genitori, le avrebbe minacciate con un cacciavite, costringendole a rimanere nell’appartamento. Le adolescenti sarebbero state sottoposte a ripetuti abusi e obbligate a consumare alcolici.

Prima di lasciare l’abitazione, temendo il ritorno degli adulti, l’aggressore avrebbe rubato i telefoni cellulari delle vittime e alcuni oggetti preziosi. L’allarme lanciato dalle ragazze ha fatto poi scattare immediatamente le ricerche.

Alla fine l’uomo è stato rintracciato mentre vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e di diverse fascette da elettricista. Il 40enne è stato poi condotto in carcere su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Monza.