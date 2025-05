Nel quartiere Parioli, uno dei più eleganti di Roma, è in corso un singolare giallo legato alla sparizione di cassonetti per la raccolta differenziata. La vicenda ruota attorno alla villa dell’attore Sergio Castellitto, dove Ama – la società che gestisce i rifiuti nella Capitale – aveva collocato un set di bidoni lungo la carreggiata. Tuttavia, quei contenitori sono improvvisamente scomparsi, proprio dalla zona antistante l’abitazione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Castellitto si era più volte lamentato della loro presenza davanti al suo cancello e del continuo conferimento di rifiuti da parte dei passanti. I residenti della zona, al contrario, li considerano fondamentali.

Le foto, l’Ama e la denuncia in arrivo

Il primo colpo di scena avviene nella notte tra il 20 e il 21 aprile, quando i cassonetti vengono avvistati all’interno del cortile della villa dell’attore. Le strisce gialle in strada restano vuote, e alcuni cittadini immortalano la scena per documentare l’assenza dei bidoni. Poco dopo, spariscono anche dal cortile, ma non vengono ricollocati sulla pubblica via. L’assessore municipale Rosario Fabiano segnala l’accaduto ad Ama, i cui vertici si dicono pronti a presentare una denuncia ai carabinieri. Dal comitato di quartiere Le Muse arriva l’auspicio di una rapida soluzione: “Speriamo che quei cassonetti tornino al più presto al loro posto. Sarebbe grave se così non fosse. Si tratta di oggetti che appartengono alla collettività, ricordiamolo”.