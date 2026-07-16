Erano separati da tre anni e il divorzio era arrivato un anno fa. Ma il loro legame era rimasto anche attraverso il lavoro e i due figli: Tania Sperindio e Mario Bonifazi avevano gestito insieme un negozio di fiori a Riccione. Ieri sera, però, la loro storia è finita nel sangue. La donna, 63 anni, è stata uccisa a martellate dall’ex marito, 71 anni, nell’abitazione di via Agello, nella frazione Mulazzano del comune di Coriano, nel Riminese.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato lo stesso Bonifazi a chiamare il numero di emergenza per confessare l’omicidio. Quando i carabinieri della compagnia di Riccione e del nucleo investigativo di Rimini sono arrivati nell’appartamento, hanno trovato l’uomo accanto al corpo senza vita dell’ex moglie.

Sul posto è intervenuta anche il pubblico ministero Paola Bonetti, che nella notte ha interrogato il 71enne prima del trasferimento in carcere. Al momento non risultano denunce o segnalazioni precedenti presentate dalla donna nei confronti dell’ex marito.

I militari hanno avvisato il figlio della coppia, che vive nelle vicinanze, mentre la figlia, che si trova all’estero, è rientrata dopo la notizia della tragedia. Le indagini dovranno ora ricostruire il movente e la dinamica precisa dell’aggressione.