La notte di Hong Kong si è tinta di rosso quando un vastissimo incendio ha avvolto un intero isolato nel quartiere di Tai Po. Le fiamme, visibili dalle alture dell’isola, sono divampate nel pomeriggio e hanno rapidamente consumato sette degli otto edifici del complesso Wang Fuk Court. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per contenere il rogo e salvare quante più vite possibile, mentre la città assisteva impietrita al disastro.

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di almeno 75 morti — tra cui un pompiere — e decine di feriti in condizioni critiche. Mancano all’appello oltre 250 persone e si teme che il numero delle vittime aumenterà man mano che verranno ispezionati i circa duemila appartamenti abitati da cinquemila residenti.

Le possibili cause e le testimonianze

Il rogo, il più grave degli ultimi 17 anni a Hong Kong, ha richiamato anche l’attenzione del presidente cinese Xi Jinping, che ha chiesto di “compiere ogni sforzo possibile per spegnere l’incendio e ridurre al minimo le vittime e le perdite”. Le prime ipotesi indicano che il complesso fosse in ristrutturazione e circondato da impalcature di bambù, materiale tradizionale ma altamente infiammabile.

Il fuoco potrebbe essere stato innescato da un corto circuito o da una scintilla generata dagli attrezzi degli operai. A complicare tutto, i sistemi di sicurezza non avrebbero funzionato: nessun allarme automatico è entrato in funzione. Il pensionato 83enne Chan Kwong-tak ha raccontato la concitazione del momento: “Se qualcuno stava dormendo in quel momento, era spacciato”. Secondo l’ex consigliere Herman Yiu Kwan-ho, i residenti hanno iniziato a evacuare solo quando una guardia ha bussato alle porte.

I soccorsi, gli arresti e gli animali coinvolti

Le operazioni di soccorso sono state imponenti: quasi ottocento vigili del fuoco, quattrocento agenti di polizia, 128 autopompe e 57 ambulanze sono stati mobilitati per fronteggiare l’emergenza. Oltre settecento persone hanno trovato riparo nei centri comunitari attivati per l’occasione. Le autorità hanno arrestato tre uomini con l’accusa di omicidio colposo, mentre continua la ricerca dei dispersi.

Nell’incendio sono rimasti intrappolati anche oltre cento animali domestici. Secondo il Hong Kong Pet Club, l’organizzazione ha inviato due ambulanze specializzate per accogliere e soccorrere gli animali salvati dal rogo, offrendo un sostegno essenziale in una tragedia che ha colpito l’intera comunità.