Un devastante incendio ha colpito un vasto complesso residenziale di Hong Kong, causando la morte di almeno tredici persone. Secondo un rappresentante del Dipartimento dei servizi informativi del governo, “altre due persone sono in condizioni critiche e una in condizioni stabili”. Nove vittime sono decedute sul posto, mentre altre quattro sono morte dopo il ricovero in ospedale. Circa 700 residenti sono stati evacuati e trasferiti in rifugi temporanei per motivi di sicurezza.

Tra le vittime figura anche un vigile del fuoco, come riportato dal South China Morning Post. Il livello di allarme è salito rapidamente da 1 a 4, in una scala che arriva fino a 5, intorno alle 15.30 ora locale. Le immagini circolate sui media mostrano tre grattacieli completamente avvolti dalle fiamme, alimentate da impalcature di bambù all’esterno delle torri.

Il complesso, composto da 1.984 appartamenti e circa 4.000 inquilini, era interessato da mesi da lavori di ristrutturazione da 330 milioni di dollari di Hong Kong, causa di malcontento tra i residenti. Il rogo si è inoltre esteso ad alcuni edifici vicini, tra cui la Scuola elementare Battista Tai Po, mentre la polizia ha sgomberato altri complessi nell’adiacente quartiere di Kwong Fuk. Molti anziani, compresi residenti con difficoltà motorie, sono stati accolti in strutture temporanee predisposte per l’emergenza.