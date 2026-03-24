Sfonda la porta di casa della ex e la prende a pugni e morsi. Arrestato
Prima ha sfondato la porta di casa dell’ex fidanzata, poi l’ha presa a pugni e morsi. L’uomo, un 29enne di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel Guelfo, in provincia di Bologna. L’accusa è di maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. È stata la donna stessa a chiedere l’intervento dei militari, che giunti sul posto l’hanno trovata traumatizzata e ferita La vittima ha spietato di essere stata aggredita dall’ex compagno che armato di coltello, era entrato in casa e poi l’aveva presa a pugni e le aveva dato un morso.
L’uomo è stata rintracciato dai carabinieri mentre vagava ancora nell’area condominiale. Accanto a lui, per terra, i militari hanno trovato anche un coltello a serramanico, compatibile con il racconto fornito dall’ex fidanzata. L’ex compagna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in una struttura per essere medicata. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne marocchino è stato trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.