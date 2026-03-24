Prima ha sfondato la porta di casa dell’ex fidanzata, poi l’ha presa a pugni e morsi. L’uomo, un 29enne di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel Guelfo, in provincia di Bologna. L’accusa è di maltrattamenti contro familiari o conviventi, danneggiamento, lesione personale e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. È stata la donna stessa a chiedere l’intervento dei militari, che giunti sul posto l’hanno trovata traumatizzata e ferita La vittima ha spietato di essere stata aggredita dall’ex compagno che armato di coltello, era entrato in casa e poi l’aveva presa a pugni e le aveva dato un morso.